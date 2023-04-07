Працівниця Головного управління ДСНС в області Наталя Тяжола, виконуючи вправи на перекладині, одночасно вдягала бойовий одяг пожежного.

Про це повідомляють на сторінці ДСНС в області в соцмережі.

Жінку надихнув приклад американської колеги Джулі Дадлі.

“Нещодавно в соцмережах я побачила відеоролик, в якому моя американська колега виконувала вправи на перекладині і при цьому вдягала бойовий одяг. Я тренуюся щодня й підтримую тіло в хорошій формі, тому також спробувала це зробити”, – розповіла Наталя Тяжола.

“Наталя – відмінний приклад для нас усіх, як долати виклики та досягати своїх цілей. Ми вдячні їй за наполегливість та відданість своїй роботі”, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Суспільне