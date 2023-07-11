З коментарів у соцмережах:

” Еліта Тернополя !!!Не смішіть копита Тернополян!!!!!!!!”.

“Головне – нап‘ялити на себе вишиванку і кричати СЛАВА УКРАЇНІ!”

“Хочу виїхати з цього міста назавжди”

Сказав колись хтось із краян і навіть виклав в соцмережах пост:

“ТИРНОПІЛЬ – СПРАВЖНІЙ КОРУМПОВАНИЙ КОЛГОСП”,

Керують ним меткі та спритні люди, у яких все “схвачено”,

І за усе (як слід – за таксою) заплачено,

Тому у місті “файному” залізне правило керує:

Хто має гроші і можливості – той пан. І в вус не дує.

І статус твій залежить – звісно, не відкрито

Від того, як близенько чи далеко ти перебуваєш від корита.

Посади. Тендери. В конвертиках зарплати.

Бруківка. Парки. Конкурси. “Відкати”.

Суди послушні й безвідмовно кишенькові

Котельні. “З запашком” новобудови.

А тим, хто знизу, треба (для підтримки духу)

Цукерку часом кинути чи локшини навішати на вуха

Й оскільки робиться це з виразом лиця врочистим і патріотичним,

То навіть трохи і незручно думку висловить критичну –

Одразу ж наразишся на поставу горду і вишиванкову,

Тобі розкажуть радо про турботу про громаду і про мову,

Про церкву теж згадають – як з її воюють ворогами,

Ну як не “сфоткатися”, за нагоди, разом з панотцями?

Але ж в Європі, в яку пхаєтеся – аж вистрибуєте з шкіри,

До типажів подібних вже давно нема довіри,

Там, коли збрешеш або “вляпаєшся” в щось – пиши пропало,

Це вам не “файне” місто, що ділків й політиканів за провідників собі обрало,

Тому й живуть вони як люди у своїй Європі,

А ми – у “файнім” місті, тобто – в…

І ще одну парадоксальну майже думку маю,

Що й через отаких, як ви, нас в НАТО не приймають,

Для вас, керівників, така держава – рідна і своя,

Але чому молитися на неї маю я?

***

А замість епілогу скажу: “Гей, шановні, не грішіть

І, одягнувши вишиванку й молитовно склавши руки, НЕ БРЕШІТЬ,

Брехнею, кажуть, можна світ пройти, але з поверненням будуть проблеми”.

Втім, це, напевно, вже інакша трохи тема…