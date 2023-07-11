З коментарів у соцмережах:
” Еліта Тернополя !!!Не смішіть копита Тернополян!!!!!!!!”.
“Головне – нап‘ялити на себе вишиванку і кричати СЛАВА УКРАЇНІ!”
“Хочу виїхати з цього міста назавжди”
Сказав колись хтось із краян і навіть виклав в соцмережах пост:
“ТИРНОПІЛЬ – СПРАВЖНІЙ КОРУМПОВАНИЙ КОЛГОСП”,
Керують ним меткі та спритні люди, у яких все “схвачено”,
І за усе (як слід – за таксою) заплачено,
Тому у місті “файному” залізне правило керує:
Хто має гроші і можливості – той пан. І в вус не дує.
І статус твій залежить – звісно, не відкрито
Від того, як близенько чи далеко ти перебуваєш від корита.
Посади. Тендери. В конвертиках зарплати.
Бруківка. Парки. Конкурси. “Відкати”.
Суди послушні й безвідмовно кишенькові
Котельні. “З запашком” новобудови.
А тим, хто знизу, треба (для підтримки духу)
Цукерку часом кинути чи локшини навішати на вуха
Й оскільки робиться це з виразом лиця врочистим і патріотичним,
То навіть трохи і незручно думку висловить критичну –
Одразу ж наразишся на поставу горду і вишиванкову,
Тобі розкажуть радо про турботу про громаду і про мову,
Про церкву теж згадають – як з її воюють ворогами,
Ну як не “сфоткатися”, за нагоди, разом з панотцями?
Але ж в Європі, в яку пхаєтеся – аж вистрибуєте з шкіри,
До типажів подібних вже давно нема довіри,
Там, коли збрешеш або “вляпаєшся” в щось – пиши пропало,
Це вам не “файне” місто, що ділків й політиканів за провідників собі обрало,
Тому й живуть вони як люди у своїй Європі,
А ми – у “файнім” місті, тобто – в…
І ще одну парадоксальну майже думку маю,
Що й через отаких, як ви, нас в НАТО не приймають,
Для вас, керівників, така держава – рідна і своя,
Але чому молитися на неї маю я?
***
А замість епілогу скажу: “Гей, шановні, не грішіть
І, одягнувши вишиванку й молитовно склавши руки, НЕ БРЕШІТЬ,
Брехнею, кажуть, можна світ пройти, але з поверненням будуть проблеми”.
Втім, це, напевно, вже інакша трохи тема…