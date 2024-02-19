Днями на лінію 102 надійшло звернення про те, що на вулиці Листопадовій водій автомобіля BMW дрифтує, нехтуючи правилами безпеки на дорозі, наражають на небезпеку як себе, так і оточуючих.

Патрульні розшукали транспортний засіб, встановили особу правопорушника та притягнули до передбаченої законом відповідальності. Також інспектори з’ясували, що 23-річний водій неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.

“Обурює цинічність таких водіїв… Згадайте, що ви громадяни країни, в якій щодня гинуть люди і відносний спокій в деяких областях країни можливий лише завдяки титанічним зусиллям”, – зазначають у патрульній поліції.