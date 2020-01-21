На цьому очільник області наголосив під час зустрічі з головою Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Сергієм Комнатним та директором Тернопільського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”Андрієм Козаком.

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року обласна рада затвердила програму кредитування молодіжного житлового будівництва в Тернопільській області на 2018-2022, а вже 20 грудня 2018 року було внесено зміни до програми, згідно з якими встановлена окрема пільгова процедура надання кредитів учасникам АТО/ОСС та членів їх сімей, а також збільшено прогнозний обсяг фінансування програми за рахунок коштів обласного бюджету.

Фінансування вказаної програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету шляхом надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, що потребують поліпшення житлових умов, на будівництво і придбання житла, а також учасникам АТО/ОСС та членів їх сімей.

У липні 2018 року відбулось вручення чотирьох сертифікатів на отримання квартир сім’ями та одинокими молодими громадянами, які отримали пільгові довготермінові кредити на будівництво житла та державну підтримку на будівництво доступного житла в Тернопільському регіональному управлінні Держмолодьжитла. На той час на пільгове довготермінове кредитування молодіжного житлового будівництва в області Тернопільським регіональним управлінням Держмолодьжитла було залучено майже 29 млн. грн. із державного та місцевих бюджетів (без врахування коштів статутного капіталу Держмолодьжитла), у тому числі: держбюджет – майже 20 млн.гривень; майже – 5 млн. грн. – з обласного бюджету тощо.

На реалізацію заходів програми у 2019 році було передбачено фінансування в обсязі – 158,630 млн гривень, в тому числі 150 млн гривень з обласного бюджету, з яких виділено 2,9 млн гривень. Власні кошти громадян склали 1,5 млн гривень. Загалом у 2019 року надано 4 пільгові довготермінові кредити на будівництво житла, з яких 2 сім’ям учасники АТО.

– Переконаний, що цей процес триватиме і надалі. Обласна рада завжди підтримуватиме молодь та молоді сім’ї, – каже Віктор Овчарук.