Облаяла свекруху у Вайбері: суд оштрафував жительку Тернопільщини на 170 гривень

На Тернопільщині суд оштрафував жінку за те, що вона писала свекрусі лайливі слова через месенджер Viber. Жителька Шумської громади нападає на свою родичку вже не перший раз.

Згідно з постановою Шумського районного суду, цього разу жінка повинна заплатити штраф в розмірі 170 гривень, передає Ua.news.

Суддя з’ясував, що вранці 22 серпня жінка нецензурно висловлювалася стосовно своєї свекрухи в месенджері Viber, чим вчинила відносно останньої домашнє насильство психологічного характеру.

Родичка обвинуваченої написала заяву в поліцію і попросила розібратися з невісткою.

Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).

«В судове засідання жінка не з’явилася, хоча її раніше повідомляли про місце, дату та час розгляду справи. Суддя зауважив, якщо обвинувачена знала про складення відносно неї протоколу про адміністративне правопорушення та розгляд справи у суді, однак не з’явилася, будь-яких заяв та клопотань не подавала, то це дає можливість винести постанову без присутності жінки», – йдеться у постанові Шумського районного суду.

Невістку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення і оштрафували на 170 гривень. Якщо ж жінка не сплатить штрафу протягом 15 днів, то в бюджет стягується подвійний розмір.

Крім того, жителька Шумської громади повинна заплатити судовий збір в розмірі 536 гривні 80 копійок.

Постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення постанови до Тернопільського апеляційного суду.

Як зазначається, жительку Шумської громади притягують до адміністративної відповідальності через її свекруху вже не вперше.

8 квітня жінка словесно знущалася з родички і обзивала її в будинку, де вони спільно проживають. Обвинувачена також заплатила штраф – 170 гривень.