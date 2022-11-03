У Тернополі судитимуть працівника ритуальної служби, який вимагав та отримав 65 тис грн за місце для поховання на кладовищі. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо працівника ритуальної служби, який вимагав та отримав 65 тис грн за вплив на службових осіб комунального підприємства щодо виділення місця для поховання на Микулинецькому кладовищі у Тернополі (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, житель Тернопільської громади звернувся до працівника ритуальної служби за інформацією щодо місць для поховання на території Микулинецького кладовища. Працівник цього комунального підприємства пообіцяв допомогу у «резервуванні» ділянки на цвинтарі для прохача і його цивільної дружини. До речі, відповідно до положення «Про порядок надання ритуальних послуг на території Тернопільської міської територіальної громади», затвердженого рішенням сесії міськради від 21.08.2020, місце на земельній ділянці кладовища для поховання померлого виділяється безоплатно. Отож, за 65 тис грн спритник обіцяв вплинути на службових осіб комунального підприємства щодо надання відповідного дозволу для виділення місця та документа, що засвідчить право на поховання.

При одержанні грошей від подружжя його затримали правоохоронці. Розслідування у справі здійснювали слідчі поліції.