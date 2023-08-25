Обіцяв за 10 000 доларів допомогти виїхати закордон: у Тернополі спіймали чергового хабарника. ФОТО

Тернополянина підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів США. За таку винагороду чоловік пообіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

“За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Тернополя у сприянні у незаконному переправленні через державний кордон України та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України)”, – ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, тернополянин пообіцяв за 10 000 доларів США допомогу у виготовленні документів військовозобов’язаному про тимчасову непридатність до військової служби, використавши знайомих у військово-лікарській комісії ТЦК СП. Факт одержання частини обіцяних коштів – 5000 доларів США був задокументований правоохоронцями.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Розслідування здійснюють слідчі СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління ДВБ НП України та працівників СБУ.