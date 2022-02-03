Обіцяв “домовитися” за 60 тис. доларів: аферист з Тернополя представлявся родичем міністра внутрішніх справ

Зловмисник представлявся родичем керівника МВС і запевняв, що може домовитися про “отримання” посади керівника департаменту у правоохоронній структурі. Ціна послуги – 60 тисяч доларів США.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили чоловіка, який представлявся двоюрідним братом міністра внутрішніх справ та переконував, що завдяки родинним зв’язкам може допомогти отримати керівну посаду у МВС.

Оперативники ДВБ Нацполіції встановили, що до протиправних дій причетний 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ. Чоловік – приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів.

У розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він є близьким родичем міністра внутрішніх справ і може за 60 тисяч доларів США “домовитися” про крісло директора одного з департаментів.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ так званого “родича високопосадовця” затримали під час отримання ним авансу – 10 тисяч доларів США. Слідчі поліції готують чоловікові вручення підозри.

До обрання запобіжного заходу зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.