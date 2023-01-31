Жінка на шантаж зловмисників не повелася – із заявою звернулася до співробітників поліції.

Нажитися на горі родин, котрі розшукують зниклих на війні родичів, намагаються шахраї. Тернопільська поліція розслідує уже декілька подібних фактів і звертається до громадян бути вкрай обережними та критично ставитися до «пропозицій» незнайомців, котрі за гроші обіцяють повернути ваших рідних.

Жителька одного з сіл Тернопільського району тривалий час очікує звістки про брата, який служив у Збройних силах України і числиться безвісти зниклим з початку січня цього року. Зі слів жінки, з прихованого номера їй зателефонував невідомий, назвався начальником колонії в ростовській області і пообіцяв за дві з половиною тисячі американських доларів забезпечити повернення брата в Україну. Жінка не повелася на аферу зловмисника.

Працівники поліції та військові нагадують, що пошуком військовополонених чи зниклих безвісти займаються державні органи. Грошей ніхто ні за що не вимагає! Якщо ваш родич зник на війні – потрібно написати заяву до поліції та контактувати лише з правоохоронцями, щоб не бути ошуканим шахраями.

На Тернопільщині працює координаційний центр з питань осіб, зниклих безвісти. Тут рідні осіб, з якими втрачено зв’язок, можуть отримати консультацію юриста, а спеціалісти допомагають родинам правильно оформити повідомлення про зниклу внаслідок бойових дій людину. Звернутися у координаційний центр можна за номерами телефону: 096 490 49 74, 067 939 93 40(юрист) або на e-mail: dodge-gzo@ukr.net.

Повідомити про зниклу людину можна з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00 і за номером 0 800 339 247. Це – «гаряча лінія» кол-центру з розшуку осіб, зниклих безвісти.

Працює спеціальна «гаряча лінія» з пошуку зниклих чи загиблих внаслідок військових дій рф в Україні і в Нацполіції. За номером 0 800 21 21 51 ви можете отримати інформацію щодо процедури розшуку рідних чи знайомих. Дзвінки безкоштовні та приймаються операторами цілодобово.

Повідомити про зниклу людину можна, зателефонувавши на лінію “102”.