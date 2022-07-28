Жителька обласного центру хотіла працевлаштувати чоловіка закордоном, аби він мав змогу покинути територію України. Натомість вона натрапила на афериста, який збагатився за її рахунок.

Потерпіла розповіла, що знайшла в інтернеті оголошення про можливість оформлення документів про працевлаштування, які ніби-то нададуть можливість чоловікам перетинати державний кордон. Написавши «роботодавцю», останній пообіцяв великий заробіток та можливість виїзду. Аферист оцінив свої послуги в 7200 гривень, які тернополянка без роздумів переказала на вказаний пройдисвітом рахунок. Вже згодом жінка зрозуміла, що її ошукали, адже зловмисник не відповідав на телефонні дзвінки, а згодом взагалі вимкнув телефон.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 190 «шахрайство» Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправної діяльності.

Правоохоронці наголошують, що є конкретний перелік осіб, які під час дії воєнного стану можуть покидати територію України. Окрім цього аби вберегти себе від збитків та не стати жертвою шахраїв, слід пам’ятати, що шахрайство з працевлаштуванням зазвичай розпочинається з пропозиції отримання великої заробітної плати в іноземній валюті. При цьому не потрібні ні освіта, ні досвід роботи. Натомість пропонується робота вдома. Все закінчується тим, що немає ні грошей, ні роботи.