Обіцяла “відмазати” від армії за шість тисяч доларів: на хабарі спіймали тернопільську чиновницю

Отримала 6 тис доларів США за документи для виїзду з України – підозрюють спеціалістку міграційної служби на Тернопільщині.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру в отриманні 6000 доларів США спеціалістку відділу Управління ДМС в Тернопільській області за вплив на прийняття рішення уповноважених осіб державного органу (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, працівниця міграційної служби пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби. Цей документ давав право на виїзд за кордон. Свою послугу жінка оцінила 6 тис доларів США, які отримала від «ухилянта».

Вирішується питання про відсторонення її від посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Злочин викрито спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу Тернопільського управління ВБ ДВБ Нацполіції України.