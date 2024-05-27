Сьогодні у Тернополі прощаються із студентом другого курсу Західноукраїнського національного університету Максимом Павкою.
Трагічну звістку про смерть юнака повідомили у навчальному закладі. Викладачі та студенти висловлюють співчуття з приводу важкої втрати.
“Сумна звістка сколихнула академічну спільноту Західноукраїнського національного університету – помер студент МЕНУП-21 ОП «Управління персоналом» факультету економіки та управління ЗУНУ – Максим Павка.
Максим був завзятим, ініціативним, активним молодим хлопцем, який своєю енергією та оптимізмом надихав близьких, друзів та викладачів.
Разом із рідними переживаємо горе.
Вічна й світла пам’ять!”, – ідеться у дописі на сторінці вишу.