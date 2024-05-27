Обірвалося молоде життя: у тернопільському університеті повідомили трагічну звістку

Сьогодні у Тернополі прощаються із студентом другого курсу Західноукраїнського національного університету Максимом Павкою.

Трагічну звістку про смерть юнака повідомили у навчальному закладі. Викладачі та студенти висловлюють співчуття з приводу важкої втрати.

“Сумна звістка сколихнула академічну спільноту Західноукраїнського національного університету – помер студент МЕНУП-21 ОП «Управління персоналом» факультету економіки та управління ЗУНУ – Максим Павка.

Максим був завзятим, ініціативним, активним молодим хлопцем, який своєю енергією та оптимізмом надихав близьких, друзів та викладачів.

Разом із рідними переживаємо горе.

Вічна й світла пам’ять!”, – ідеться у дописі на сторінці вишу.