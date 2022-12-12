Обікрав рідну матір: тернополянка поскаржилася у поліцію на власного сина

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує жителю обласного центру 1998 року народження. Молодик пішов на злочин за який йому доведеться відповісти перед судом.

На лінію «102» надійшло звернення від тернополянки. Вона попросила притягнути до відповідальності свого сина, якого підозрює в крадіжці побутової техніки.

У ході перевірки отриманої інформації, поліцейські вдалося підтвердити здогадки заявниці. Молодик у скоєному зізнався.

Викрадену техніку він продав, а кошти витратив на власні потреби.

В минулому він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.