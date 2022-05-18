Нині на одній з вулиць Тернополя частково змінять рух громадського транспорту

18 травня у Тернополі проводитимуться роботи з поточного ремонту дорожнього покриття на вул. В. Стуса.

У зв’язку з цим на вказаній вулиці буде частково змінено рух громадського транспорту, а саме:

автобусний маршрут №21 курсуватиме з вул. Київської на вул. 15 Квітня, потім на вул. Купчинського, а далі за маршрутом;

автобусний маршрут №35 – з просп. Злуки на вул. 15 Квітня та на вул. Київську, далі за маршрутом;

автобусний маршрут №36 – з просп. Злуки на вул. Купчинського до зупинки «Міська лікарня №2», розворот і далі за маршрутом.

Додамо, поточний ремонт доріг найближчим часом заплановано провести також на вулицях: Коновальця (від вул. Рєпіна до просп. Степана Бандери), перетині вулиць Глиняна – Татарська (заміна інженерних мереж), Замонастирська (від «Горбатого мосту» в напрямку до вул. Князя Острозького), Чубинського.