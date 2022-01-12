Новий рік з новими тарифами: у міськраді пояснили, що змінилося для тернополян

У січні 2022 року тернополяни отримали платіжки за комунальні послуги із врахуванням плати за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення і гарячого водопостачання.

Нововведення про плату за абонентське обслуговування передбачено ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII (зі змінами внесеними ЗУ № 1060-IX). Якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла і гарячої води мешканці сплачували у вигляді внесків, то відтепер – це включено до плати за абонентське обслуговування.

Абонплата за тепло і гарячу воду зазначається у платіжці окремими рядками та відображатиметься щомісяця. Вона включає витрати на обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов’язані із розподілом та адмініструванням послуг.

Абонентська плата розрахована на один особовий рахунок, незалежно від площі житлового приміщення і кількості осіб, які в ньому зареєстровані.

Так, на одного абонента на місяць з ПДВ плата за абонентське обслуговування для послуги з постачання теплової енергії складає:

без урахування витрат, пов’язаних з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку теплової енергії, – 18,07 грн;

з урахуванням витрат, пов’язаних з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача), – 27,21 грн;

Плата за абонентське обслуговування для послуги з постачання гарячої води:

без урахування витрат, пов’язаних з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку гарячої води, – 11,85 грн;

з урахуванням витрат, пов’язаних з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку гарячої води (у разі їх наявності у будівлі споживача), – 23,04 грн.

Для будинків, що обладнані приладами обліку, в квитанціях клієнтів також будуть відображатися такі складові споживання теплової енергії як функціонування систем опалення та гарячого водопостачання. Їх відокремлюватимуть із загального обсягу теплової енергії, спожитої будинком, відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг № 315 від 22.11.2018.

Крім того, згідно з Методикою №315, у частини клієнтів з’явиться рядок із мінімальною часткою. Це стосується власників квартир з індивідуальними лічильниками, які несвоєчасно передають показники, або передають такі, що близькі чи дорівнюють нулю. Новий рядок відображає мінімальну частку середнього споживання із загального обсягу спожитої теплової енергії будинком.

Додамо, тарифи на опалення в опалювальному сезоні 2021/2022 для тернополян залишаються незмінними – на рівні попереднього сезону.

Також, для зменшення навантаження на споживача у зимовий період, встановлено двоставковий тариф на теплову енергію для населення, що діятиме в опалювальному періоді 2021/2022. Двоставковий триф допоможе зменшити розмір платежів під час опалювального сезону, сплачуючи частину з цих коштів у міжопалювальний період.