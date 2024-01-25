У Тернополі стартує новий проєкт підтримки наших ветеранам, які займаються або планують займатися бізнесом. Він стосується воїнів, які брали безпосередню участь у бойових діях, а тепер вже звільнені з лав Збройних сил України. Також участь у проєкті можуть взяти їхні дружини та чоловіки.

Суть проєкту

Міська рада Тернополя надасть до 150 000 гривень на розвиток власного бізнесу ветеранів. Фінансова підтримка надається на конкурсних умовах на придбання обладнання, сировини, матеріалів, на оренду приміщень та транспортних засобів, на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, або на навчання та консультації з питань започаткування та ведення бізнесу.

При цьому проєкти, які переможуть у конкурсі, повинні реалізовуватися на території міста Тернополя та сіл громади. Проєкт повинен бути реалізований впродовж бюджетного року.

Як взяти участь у конкурсі

Для отримання фінансової підтримки необхідно подати пакет документів. Зокрема, проект на розвиток власного бізнесу та копію відповідних документів.

Про дату початку прийому документів та повний пакет документів буде повідомлено на сайті Тернопільської міської ради додатково після оголошення конкурсу.

Нагадаємо У Тернополі роботодавці, які працевлаштовують військовослужбовців, звільнених з лав ЗСУ, можуть отримати компенсацію зі сплати ЄСВ впродовж 6-ти місяців з дня працевлаштування захисника. Умовою для отримання цієї компенсації є збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше мінімальної заробітної плати.