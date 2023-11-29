Розробники популярної комп’ютерної гри Dota 2 представили довгоочікуваний мікропатч 7.34. Цього разу зміни були незначними, проте все ж таки геймерам доведеться звикати до оновленої мети, яка може вплинути на результат гри. Тому ggbet Україна рекомендує ближче познайомитися насамперед із покращеними версіями п’яти керрі.

Spectre

Вносячи зміни в образ Спектри, розробники зменшили базову броню на 1. Ком’юніті відреагувало на оновлення одного з найсильніших персонажів першої позиції. Адже це жодним чином не вплинуло на силу Spectre, завдяки чому вона залишається в лідерах.

Наприкінці 2023 року Spectre продовжує радувати швидкою збіркою з БМ’ом та Урною, а також підключенням до боїв щохвилини, починаючи вже з шостого рівня. Крім того, вона активно набирає артефакти на вбивствах суперників і за темпом може випередити всіх персонажів. Тому залишається лише дочекатися виходу наступного патчу 7.35 – можливо, там буде ще -1 від броні, і це виведе Spectre на новий рівень.

Faceless Void

У персонажа Faceless Void розробники залишили все, як і раніше. Це один із найсильніших героїв першої позиції, який забезпечує вдалий розвиток подій на пізній стадії.

Для швидкої гри необхідно просто взяти МоМ і за першої ж можливості поставити Хроно. А ось для повільного перебігу подій слід віддати перевагу понерфленому Мідасу, адже саме за його допомогою вдасться гарантовано вийти на наступний рівень. Досвідчені геймери припускають, що найближчим часом Faceless Void не піде із софту – він один із лідерів Керрі. Особливо його сила стане в нагоді на лінії середнього рівня, на якій дуже складно рухатися скоординовано.

Luna

Навички Luna також залишилися без змін. Ще в патчі 7.34b вона втратила свою шарду, тому її, як і раніше, вважають тир-1. До того ж вона вважається персонажем, який швидше за інших накопичує золото та артефакти. Також вона оперативно набирає необхідну масу, а також обходить за темпом багатьох інших героїв.

Weaver

Керрі Weaver став трохи слабшим на лінії, адже розробник збільшив час його перезарядки з 7/5,5/4/2,5 до 8,5/6,5/4,5/2,5. Незважаючи на те, що герой після отримання 3-го рівня продовжує вбивати до 90% своїх ворогів, він став більш «адекватним». Водночас Вівер відрізняється підвищеною активністю, силою та невловимістю. Особливо це помітно у разі його використання з Шардом та Дезолем, адже вже протягом досить довгого часу ця комплектація вважається найкращою.

Слід зазначити, що завдяки зламаним талантам персонаж залишається конкурентоспроможним у стрічці Dota 2.

Wraith King

Що стосується персонажа Wraith King, то новий патч зменшив його дамаг кістяків від Vampiric Spirit на 3 одиниці. Його часто вибирають для опору корорієнтованим мідерам або офлейнерам. Це можна пояснити, перш за все, його простим складанням від позиції, яка не зазнавала будь-яких змін уже досить довгий час.

Незважаючи на такі відмінності, він проявляє себе добре на першій позиції, особливо якщо доведеться ламати ранні вежі та активно фармити ліс. Wraith King – найкращий помічник у бою проти Spectre та Faceless Void. Адже його Аганім залишається найнезручнішою штукою в Dota 2, тому краще одразу змінювати зброю, не розточуючи силу на те, щоб, наприклад, нефрити Скіпетр. Розробники гри регулярно репрезентують оновлення софту, і, швидше за все, вже зовсім близько вихід нового патчу. Що ж, побачимо, чи виправдає він очікування геймерів та шанувальників Dota 2 з усього світу.