У вівторок, 26 вересня, начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вручив ключі від трьох службових автомобілів працівникам структурних і територіальних підрозділів.

Автомобілі «Suzuki Grand Vitara» передані Тернопільському райуправлінню поліції та відділенню поліції №1 м.Тернопіль, а автівку «TOYOTA Corolla» – відділу міграційної поліції ГУНП. Транспортні засоби обладнані всім необхідним для виконання службових обов’язків поліцейськими.

За словами Сергія Зюбаненка, оновлювати автопарк поліції будуть і надалі, адже від цього залежить ефективність роботи всіх структурних підрозділів, їхня мобільність, оперативність та формування якісного безпекового середовища в нашій області.