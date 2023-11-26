У двадцятому місяці війни з російськими окупантами, владним структурам дедалі важче досягати домовленостей з фінансовими партнерами щодо мобілізації підтримки. Спостерігається збільшення дебатів, на полях яких українське питання стає лише однією з тем міжнародного порядку денного, зазначають службовці міністерства фінансів. Темпи взаємодії з партнерами посилюються додатково. Нові економічні труднощі Сполучених Штатів, посилення військового близькосхідного конфлікту змусили кабінет міністрів розпочати неофіційні переговори з кредиторами щодо майбутньої реструктуризації.

Державний борг

У перших числах жовтня 2023 року Міжнародний Валютний Фонд представив прогноз щодо обсягу державного боргу країни. За даними оцінки, відповідальність української влади до 2025 р., найімовірніше, перевищать 100% валового внутрішнього продукту. Подібне можна порівняти в контрасті з ситуацією дворічної давності, коли частка держборгу становила менше ніж 50% загального обсягу економіки. Проєкція МВФ оцінюється більш оптимістично порівняно з річними оцінками кабінету. Попередні передбачення влади передбачали, що 100% рівень досягне до 2023 року. Цього вдалося уникнути в результаті успішного залучення значної частини необхідних $34 млрд у формі вигляді грантів з боку уряду. Подібні види грошової допомоги — депозитні, бездепозитні бонуси отримують гемблери, відвідуючи https://igrovyeavtomati.com.ua/. Своєрідні гранти забезпечують легкий старт користувачів тайтлів.

Початок осені характеризується такими даними:

розмір державної та гарантованої державної заборгованості країни – $134 млрд;

спостережуване зростання заборгованості — з 49,1% до 88,1% від ВВП;

збільшення відбулося внаслідок падіння економічної діяльності підприємств, ніж через зростання заборгованості;

остання зросла на 31 млрд доларів

третина зобов’язань — державні цінні папери, що перебувають на внутрішньому фондовому ринку, належать Нацбанку країни;

найбільша частина — кредити міжнародних структур, закордонних урядів – 46,1%;

подібні позики оформляють за низькою базовою ставкою, надають відстрочку платежу;

міжнародні організації, уряди призупинять платежі за державною заборгованістю до 2027 р.;

можливо борг пройде операцію реструктуризації у 2026 р.

Велика заклопотаність виникає з приводу зовнішнього комерційного боргу уряду — єврооблігації. У середині 2024 року українське керівництво повинне відшкодувати трохи більше ніж $1 млрд. Загалом до 2030 року Україна має погасити за єврооблігаціями 1 трильйон гривень, виходячи з поточного курсу, що дорівнює розміру державного бюджету 2021 року.

Реструктуризація

Згідно з інформацією міжнародного агрегатора новин Рейтерз, Україна розпочала попередні сесії з респондентами єврооблігацій. Останні два місяці представники уряду щодо державної заборгованості активізували неформальні наради з інвесторами. Заходи присвячувалися умовам полегшення українського боргового навантаження. Приготування до реструктуризації почалися раніше очікуваного терміну, внаслідок впливу зовнішньополітичних подій. Однак підтримка України виявилася залежною від президентських виборів у США. Сполучені Штати ухвалили тимчасовий бюджет, який запобіг згортанню програм, вилученню параграфа про допомогу країні. Останнє стало примиренням демократів й республіканців. Тож уряд уже раніше прагнув досягти домовленості з позикодавцями.