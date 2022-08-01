Ніж, бита і наркотики: під час комендантської години у Тернополі затримали підозрілого молодика

Учора близько 3-ї години ночі на вулиці Князя Острозького інспектори роти тактико-оперативного реагування помітили автомобіль, який працював в режимі таксі та перевозив пасажирів у період дії комендантської години.

Охоронці порядку зупинили транспортний засіб, щоб поспілкуватись з водієм та пасажиром. Останній помітно нервував та намагався якнайшвидше вийти з автівки.

Поліцейські, відповідно до закону, провели поверхневу перевірку та виявили в рюкзаку 38-річного пасажира предмет схожий на ніж, телескопічну біту, а в кишені штанів чоловіка виявили кристалічну речовину, схожу на наркотичну.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили заборонені предмети та з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.