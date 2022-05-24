“Ніколи, нікому не вдасться зламати морпіха!”: що відомо про відважного захисника “Азовсталі”, фото якого облетіло весь світ

Війна змінює людей, особливо тих, які зустрілися з нею лицем до лиця. Зовсім іншим був Михайло Діанов з Тернополя до того, як потрапив на «Азовсталь».

Фото із захисником Маріуполя облетіло весь світ. Зробив цей кадр Дмитро Козацький (позивний «Орест») — голова прес-служби полку «Азов». Світлину якраз було зроблене перед виходом українських бійців із “Азовсталі”, пишуть Тернополяни. На ній — змучений, важко поранений боєць з металевою конструкцією в руці… але усміхнений, з незгасимою відчайдушною надією в очах, у яких — незламна віра у перемогу.

«Йому всього 42 роки, хоча зараз він виглядає на 20 років старшим. Азовець. Людина зі сталі. Михайло Олександрович Діанов — український військовослужбовець, старший сержант, морський піхотинець Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Тернополянин», — пише у соцмережі «Фейсбук» Анна Ковальська.

А ще, Михайло – професійний музикант. Він грає на гітарі та фортепіано. Має дорослу доньку Катю. Катя знає, що батькова рука поранена, його нога була пробита і його стопа травмована. На «Азовсталі» був гострий дефіцит ліків…

За декілька днів до повномасштабного російського вторгнення на Україну тернопільський морський піхотинець написав наступні слова: «Ніколи, нікому не вдасться зламати морпіха! Але, справжнього!»… І допоки наші захисники проявлятимуть таку мужність та відвагу, як Михайло, в України буде майбутнє, ми почуватимемось у безпеці…

А тим часом Катя дуже вірить, що зможе знову обійняти батька, а ми всі — що українські Герої повернуться додому живими!