Нічого святого: рецидивіст скоїв злочин у духовному центрі

44-річний місцевий житель зателефонував на лінію «102» і повідомив про крадіжку мобільного телефону та банківської картки.

Речі, знаходилися на столі в одному із приміщень духовного центру. Сума завданих збитків – 7000 тисяч гривень.

Оперативники Тернопільського районного управління поліції з’ясували, що крадіжку вчинив 35-річний тернополянин. Раніше він уже потрапляв в поле зору працівників поліції. Зловмисник таємно викрав мобільний телефон. Згодом у чохлі виявив й банківську картку. Електронним гаманцем почав розраховуватися у магазинах міста, купуючи товар. Камера відеоспостереження зафіксувала протиправне.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.