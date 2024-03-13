Нічого святого: пенсіонер скоїв злочин у церкві

Житель Тернопільського району вчинив злочин у недобудованій церкві. Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

До співробітників відділення поліції №1 м. Тернопіль звернувся священнослужитель. Він повідомив, що впродовж вихідних невідома особа незаконно проникла на територію будівництва церкви та викрала електричний кабель й переноску.

Оперативники встановили особу, причетну до скоєння правопорушення. Це – 63-річний мешканець Підгороднянської громади. Чоловік уже потрапляв в поле зору правоохоронців й притягувався до кримінальної відповідальності.

За крадіжку йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває слідство.