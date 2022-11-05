Шахрайство, пов’язане з орендою житла, розслідують співробітники Тернопільського райвідділу поліції. Потерпіла, мешканка Херсонської області, перерахувала незнайомцеві гроші за квартиру, яку навіть не бачила.

Як розповіла дівчина, в Інтернеті вона знайшла оголошення про оренду квартири в нашому обласному центрі. Заявниця зв’язалася з орендодавцем. Зловмисник спочатку виманив у неї 1 000 гривень завдатку за бронювання житла. Відтак почав розповідати, що йому потрібні ще кошти, аби піти до нотаріуса і скласти договір оренди. Загальна сума, яку дівчина перерахувала на картку афериста – 7 000 гривень. Після цього шахрай вимкнув свій мобільний телефон.

Поліцейські внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу і вживають заходів, аби встановити особу зловмисника.