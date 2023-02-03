Жителька Чортківського району втратила майже 18 000 гривень, намагаючись придбати дрова.

38-річна потерпіла розповіла поліцейським, що знайшла оголошення про продаж дров в одній із соціальних мереж. Зв’язалася з продавцем, який погодився доставити товар лише після оплати. Жінка перерахувала на банківську картку незнайомця 18 тисяч гривень. Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок.

Поліцейські вживають заходів задля розкриття злочину. За фактом шахрайства дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські радять громадянам бути обережними та не перераховувати гроші наперед за товар, навіть у мінімальних розмірах. У випадку з купівлею дров, пропонуйте розрахунок після доставки. Ретельно вивчайте інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.

У разі, якщо ви все ж таки потерпіли від шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію «102».