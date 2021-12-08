Відійшов у вічність педагог, краєзнавець, митець і просто хороша людина Віктор Феськів.

Про непоправну втрату повідомили у Фейсбуці.

“Коли відходить у вічність Вчитель – залишається світло… Світло в очах його учнів, в яких він запалив жагу пізнання.

Коли відходить у вічність Вчитель – залишається тепло… Тепло , яке він так щедро дарував всім.

Коли відходить у вічність Вчитель – залишається пам’ять… Ми пам’ятатимемо…

Боляче, невимовно боляче говорити і писати ці слова про Віктора Михайловича , невтомного і самовідданого вчителя, хорошого колегу. Він був дуже енергійною людиною, великим працелюбом, гарним чоловіком, люблячим батьком.Із болем у серці ми розуміємо, що вже ніколи не отримаємо його підтримки, не скористаємося його мудрою порадою.

Учні 5-А класу та їхні батьки висловлюють співчуття з приводу смерті вчителя, розділяємо скорботу і біль рідних, друзів.

Світла пам’ять про Віктора Михайловича завжди буде жити серед рідних, друзів, колег, батьків та учнів школи і залишиться назавжди у наших серцях”, – написала Ольга Володимирівна.