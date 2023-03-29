Позбавлення волі на строк від трьох до восьми років загрожує 31-річному уродженцю Дніпропетровської області. Йому інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як встановили працівники Тернопільського районного управління поліції чоловік причетний до двох аналогічних злочинів, які він вчинив щодо мешканців обласного центру.

Підозрюваний чинив протиправне з використанням банкомату. Він вводив свій мобільний номер для поповнення рахунку. Сума завжди була одна – 1000 гривень. Однак для підтвердження транзакції він не вносив свою банківську картку. Натомість відходив на певну дистанцію та спостерігав, як люди підходили й автоматично вносили свої картки та, не переконавшись в розміщеній на дисплеї інформації, підтверджували переказ своїх коштів на рахунок афериста.

Від такого роду злочину потерпіло двоє тернополян. Працівники поліції встановили, що підозрюваний неодноразово судимий на скоєння різних протиправних дій.

Відомості про події слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 3 статті 190 Кримінально кодексу України.