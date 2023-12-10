Передчасно відійшов у вічність начальник відділення поліції №2 м. Бучач Тарас Стець.

Про загибель колеги повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

“Керівництво та колектив Головного управління Національної поліції в Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті начальника відділення поліції №2 м. Бучач Тараса Стеця.

Життя поліцейського обірвалося внаслідок нещасного випадку 9 грудня.

Тарас Стець прийшов на службу в органи внутрішніх справ у 2007 році. Тривалий час працював у Підволочиському відділенні поліції, пройшовши шлях від слідчого до начальника слідчого відділення. У жовтні 2023 року був призначений на посаду начальника відділення поліції №2 м. Бучач.

У пам’яті колег, товаришів Тарас залишиться справжнім патріотом, надійним другом, готовим завжди прийти на допомогу.

Спочивай з миром, друже. Вічна пам’ять…”.

Причину та обставини нещасного випадку у поліції не називають. За неофіційною інформацією, правоохоронець втопився у ставку.