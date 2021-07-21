Ремонт дороги у Ланівцях викликав обурення у соцмережах.

Незважаючи на сильний дощ, робітники вкладали асфальт.

Відео опублікувала у Фейсбуці Світлана Рубель.

“Це Ланівці. Ремонт дороги, яку люди так довго чекали. Ваші коментарі дуже важливі, щоб такого більше не повторилося. Я вважаю що це в еру інтернету неприпустимо. Не знати що буде дощ. Навіть в найвіддаленіших селах знають, як подивитися погоду. Ганьба, ви просто не можете добре виконувати свої повноваження”, – написала жінка.