Неповнолітній поцупив картку у батька свого друга і зняв з неї 15 000 гривень

Зловмисник, дізнавшись пін-код до викраденої банківської картки, знімав звідти декілька разів гроші. Загальна сума – понад 15 000 гривень.

До співробітників Лановецького відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідома особа незаконно привласнила кошти з його банківської картки. Зникнення картки чоловік виявив не одразу. Був впевнений, що залишив вдома, проте там її не знайшов.

У ході з’ясування обставин події поліцейські встановили, що карткою заявника скористався 16-річний житель Шумської громади. Хлопець напередодні приходив в у гості до сина заявника та скоїв крадіжку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.