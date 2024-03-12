2000 гривень викрав неповнолітній із ресторану. Подія трапилася в одному із сіл Теребовлянської громади. Із заявою про крадіжку до працівників поліції звернувся представник закладу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Як з’ясували правоохоронці, зловмисник проник до приміщення вночі, віджавши вікно.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції спільно із дільничними офіцерами поліції встановили причетного до протиправного. Це – 16-річний мешканець Теребовлянської громади. Хлопець раніше не потрапляв в поле зору поліцейських.

Слідчі здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває слідство.