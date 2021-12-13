Згорток з невідомою речовиною рослинного походження зеленого кольору виявили працівники роти поліції особливого призначення в мешканця Почаєва.

Під час відпрацювання Кременецького району, в місті Почаїв, спецпризначенці помітили підозрілого хлопця. У ході спілкування правоохоронці запідозрили, що хлопець може зберігати при собі заборонені речовини.

17-річного краянина запросили до територіального підрозділу поліції, де встановили особу підозрюваного. Парубок в присутності понятих добровільно видав згорток з забороненою речовиною.

Зловмисник 2002 року народження в минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.