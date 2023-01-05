4 січня сталося непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув тернопільський рятувальник Сергій Гоцуляк.

Він був підполковником служби цивільного захисту, начальником групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Життя Сергія Гоцуляка обірвалося у віці 42 років.

“На жаль, ця війна забирає з наших лав найкращих і найвідданіших…

Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях…”, – ідеться у зверненні колег з приводу загибелі товариша.

Вічна і світла пам’ять…