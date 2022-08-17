Внаслідок ДТП травмувалися водій одного транспортного засобу та пасажирка іншого.

Аварія сталася 16 серпня у селі Товстолуг Тернопільського району. Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Renault», рухаючись другорядною дорогою, не надав переваги автомобілю, який рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення пасажирка «Renault» отримала тілесні ушкодження. Травмувався і водій автомобіля «Volkswagen».

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.