На автодорозі М-30 Стрий – Ізварине, в селі Смиківці сталася автопригода з потерпілими. У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на визначеній ділянці дороги ускладнено.

Про це повідомляють у патрульній поліції області.

“На місці працюють патрульні, медичні працівники та слідчий по ДТП. Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим”, – звертаються до водіїв патрульні.