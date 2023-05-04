3-го травня піротехніками ДСНС виявлено та знищено три застарілі боєприпаси.

Так, о 08:49 у селі Бурдяківці Скала-Подільської громади Чортківського району, в полі, виявлено мінометну міну ММ-52 мм часів Другої світової війни.

Об 10:11 у селі Лосяч Скала-Подільської ТГ Чортківського району, в полі, виявлено артилерійський снаряд АС-72 мм часів Другої світової війни.

А о 13:59 поблизу об’їзної дороги м Чортків, на відкритій території, неподалік магістрального газопроводу, виявлено мінометну міну ММ-82 мм часів Другої світової війни.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Цього ж дня групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області області вилучено та знищено у безпечному місці 3 артснаряди АС-152, 50 та 88 мм часів Другої світової війни, виявлені напередодні в селі Осівці Бучацької територіальної громади та в лісовому масиві поблизу села Рідколісся Монастириської ТГ Чортківського району.