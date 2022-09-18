На Донеччині загинув 34-річний житель Чорткова Роман Холодюк.

Гірку звістку повідомили на сторінці Чортківської міської ради.

“У це неможливо повірити. У це не хочеться вірити. Щодня Україна платить за свою свободу та незалежність найдорожчим – життям синів та доньок. Ми знову змушені повідомити страшну звістку – у боях з окупантами на Донеччині загинув 34-річний житель Чорткова Холодюк Роман…”, – ідеться у повідомленні.

Чоловік з перших днів війни не зміг залишатись осторонь, ставши добровольцем. Спершу служив у Чорткові, а потім, відчуваючи свою необхідність на фронті, поїхав на передову. Був водієм аеромобільного батальйону. Загинув 14 вересня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Соснове Краматорського району Донецької області. Захисник отримав вогнепальне осколкове поранення, несумісне з життям.

У Героя залишились мама і тато, сестра, дружина та двоє дітей. Батько Романа – Дмитро теж воює на сході України.

“Чортківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Романа. Не забудемо про Його подвиг та мужність…”

Про дату та час зустрічі Героя, а також про чин похорону повідомимо згодом.