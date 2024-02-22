Необхідні матеріали та інструменти від міської ради Тернополя передали на фронт нашим захисникам

Щодня міська рада Тернополя передає на фронт допомогу. Цього разу на передову відправили чергову партію матеріалів, електроінструментів та інших необхідних комплектуючих. Обладнання закупили за зверненням наших Героїв-захисників.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Пряма мова мера

За його словами обладнання та матеріали закупили на майже 54 тисячі гривень

«На звернення військових було передано матеріали на загальну суму 53 703,14 грн, зокрема: дроти, шланги, компресори повітряні, електроди, пневмопістолет, напівавтоматичний зварювальний апарат, кутові шліфувальні машини, дрилі, акумуляторні шурупокрути, домкрат, круги відрізні, круги шліфувальні, маску зварювальну та рукавиці. Нехай це обладнання допомагає нашим бійцям ефективно знищувати ворога та захищати власне життя. Дякую усім тернополянам, які сплачують податки та долучаються до допомоги нашим Героям-захисникам», – повідомив Сергій Надал.

Нагадаємо

Практично у щоденному режимі мерія Тернополя передає на фронт дрони. Так, 16 лютого міська рада передала на передову бійцям «Добровольчого Українського корпусу» Правого сектора три квадрокоптера Mavic.

15 лютого міський голова Сергій Надал передав три розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic 3 для бійців військової частини, яка сформована на базі Тернополя.

14 лютого Тернопільська громада передала нашим Героям-захисникам дев’ять квадрокоптерів Mavic та 50 FPV-дронів.

12 лютого мерія Тернополя передала на передову для воїнів-артилеристів ще 30 ударних дронів. Наш Герої-артилеристи зараз стоять на першій лінії української оборони. 7 лютого міська рада Тернополя передала силам спецоперацій 100 ударних дронів. Того ж дня, мерія передала аеромобільній бригаді 20 ударних «бойових пташок».