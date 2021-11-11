У тернопільській автошколі “Форсаж” відмовляються навчати іноземців, навіть тих, котрі проживають в Україні тривалий час.

Про це у коментарі в сервісі Google написав Ахмед Соліман.

За словами чоловіка, спочатку йому намагалися відповити, мотивуючи тим, що у школі немає перекладача з англійської. Після пояснення, що він чудово володіє українською, Ахмеду запропонували прийти у школу. Проте уже на місці чоловіку заявили, що курсів “нема для ваших”, бо “такий закон нашої держави”.

“Поїхав до них. Як тільки зайшов, побачила мене жінка і зразу сказала: “Шо ти тут робиш”. Сказав “Доброго дня, хочу поступити на курс в автошколі. Вона сказала: їх “нема для ваших!!!”. Запитав “як так?”. Вона сказала: “бо такий закон нашої держави”. Я пояснив їй, що питав сервісний центр, і вони сказали, що можна. Сказала, що вона не цікавилася цією інформацією і для мене немає шансів у цій автошколі. Пояснив їй, що навіть є в мене права вже 8 років, мені просто треба зробити права в Україні і в мене теж довідка про те, що я дійсно знаю Державну мову. Казала, що все одно!!!”, – ідеться у дописі.

Ахмед вважає, що це – чистої води расизм, і пропонує працівникам закладу навчитися поважати людей та їхні права.