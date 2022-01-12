До співробітників відділення поліції №2 міста Бучача із заявою про шахрайство звернулася 55-річна жителька одного з сіл Чортківського району.

Зі слів жінки, невідомі особи видурили у неї майже двісті тисяч гривень, обіцяючи повернути кошти, які вона витратила начебто на неефективне лікування.

Потерпіла розповіла, що тривалий час через кур’єрську службу замовляє препарати, сподіваючись покращити стан здоров’я. Проте наприкінці грудня їй зателефонував чоловік, представилася співробітником установи, що займається розслідуванням випадків шахрайств у сфері торгівлі медпрепаратами, та повідомив, що таблетки, які купувала чортківчанка, є неефективними, а він допоможе повернути витрачені кошти та ще й моральну компенсацію відсудити. Жінка пристала на пропозицію незнайомця.

Шахрайська схема, у яку втягнули потерпілу, – не нова. Її суть полягає у тому, що у людей, обіцяючи повернення коштів начебто за неефективні ліки, згодом під різним приводами вимагають гроші. Так сталося і з чортківчанкою. Жінка, будучи переконаною, що її справою займається компетентна установа, перечислила на вказаний невідомою особою рахунок майже двісті тисяч гривень.

На даний час поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи чи осіб, причетних до шахрайських дій. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.