Приміщення паливних у Тернополі планують продати на аукціоні. Одне із них вже додали до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації.

Відповідне рішення прийняли на сесії міської ради 27 січня.

– Включаємо до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, шляхом продажу на аукціоні, нежитлову будівлю на вулиці Хліборобній, 38-А, площею 6,6 квадратних метрів, – повідомив Сергій Ковдриш, начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна. – Це будівля недіючої паливної на території житлового будинку, яка не використовується. Були звернення мешканців, щоб її розібрати, оскільки вона заважає. Але є звернення одного з мешканців цього будинку, що він хотів би її купити. Через це підготували таке рішення.

Міський голова Сергій Надал додав, що в місті провели інвентаризацію всіх паливних, які є на балансі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

– У зв’язку з тим, що відбувається перехід на мережу трубопроводів багато паливних не будуть використовуватися, вони є непотрібними, – сказав Сергій Надал. – Тому є пропозиція по мірі готовності паливних виставляти їх на продаж. Таким чином будемо залучати кошти до бюджету міста.

Рішення підтримали 34 депутати, 4 – утрималися.