Небо забирає найкращих…

Знову болюча звістка надійшла з фронту на Тернопільщину, у Скориківську громаду. 27 травня на Донеччині загинув боєць із села Терпилівка Володимир Книшевич. Він мужньо захищав Батьківщину з початку 2023 року. Воїну було лише 33 роки.

“Висловлюємо щирі співчуття згорьованим рідним: матері, молодій дружині, маленькій донечці, братам, усім рідним, близьким, односельчанам, побратимам Героя.

Вічна і світла пам’ять Володимиру! Він віддав своє життя за Україну!”, – ідеться у зверненні на сторінці Скориківської громади.