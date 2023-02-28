Поліцейські області закликають батьків цікавитися дозвіллям своїх дітей. Пов’язано це з тим, що останнім часом в Україні серед неповнолітніх набирає популярності молодіжний рух, учасники якого збираються у різних містах та влаштовують провокації.

Про необхідність звернути увагу на заняття дітей закликають і в освітніх закладах. Зокрема, у тернопільських школах батькам розіслали повідомлення у якому, зокрема, вказане наступне: «… в Україні, в тому числі і Тернополі, набирає поширення рух «Редан» – молодіжна субкультура прихильників анімаційних ігор. З 22 лютого 2023 року він почав поширюватися через телеграм-канали на території країн СНД. На противагу йому створено групу «Антиредан», до якої входять 14-літні. Вони не визнають представників «Редану» та вступають з ними у фізичне протистояння…».

– У час важких випробувань, коли тільки об’єднане суспільство здатне протидіяти агресії російської федерації, ворог намагається нас роз’єднати, – прокоментував Петро Тихович, начальник відділу ювенальної превенції ГКНП в Тернопільській області. – Тому він створює у соціальних мережах «Інстаграм», «Телеграм» різні деструктивні чати, групи, до яких залучає молодь, дітей неповнолітніх, малолітніх, спонукає їх вчиняти різні протиправні діяння, масові порушення громадського порядку. Усе це – задля створення негативної картинки і показу цього в засобах масової інформації, в європейських засобах масової інформації для того, щоб показати наскільки наше суспільство неврівноважене і негативно відноситься до різних верств населення. Ми не повинні піддаватися цим провокаціям, вступати у ці соціальні мережі, чати, реєструватися, тим паче вчиняти протиправні діяння. Ми повинні показати приклад згуртованості та підтримки нашого суспільства і ЗСУ.

В обласній поліції батьків просять пильнувати за своїми дітьми, більше часу спілкуватися з ними, цікавитися їхнім дозвіллям, звертати увагу на їхню поведінку.