Не зупинили ні війна, ні Великий піст: на Тернопільщині спіймали п’яним за кермом московського попа

На Кременеччині поліція затримала чоловіка, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Ним виявився священник УПЦ МП Олександр Кардаш.

Про це у групі Кременець повідомив Олег Присяжнюк.

За інформацією чоловіка, зовсім недавно, у січні цього року, суд уже штрафував його за п’яну їзду на 17000 гривень.

“Тепер же від пиятики отця Олександра не зупинили ні штрафи, ні війна, ні “сухий закон”, ані Великий піст. Хоча в цій історії є і позитивний момент: попівська автівка, вочевидь, піде на потреби ЗСУ”, – зазначає автор повідомлення.