Не зупиняє ні війна, ні жертви: десятки закладів на Тернопільщині ігнорують комендантську годину

Відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації, на території Тернополя та області усі заклади повинні зачинятися о 23 годині. Однак, вимог законодавства під час дії воєнного стану дотримуються не всі. Деякі недоброчесні заклади не спиняє війна, людські жертви та правила воєнного стану.

Задля забезпечення дотримання режиму роботи закладів громадського харчування на території області поліцейські проводять профілактичні відпрацювання. Під час таких рейдів виявлено понад 40 фактів порушень порядку провадження господарської діяльності.

Усіх порушників притягнено до відповідальності, а з власниками та працівниками закладів поліцейські провели профілактичні бесіди, щоб ті надалі не ігнорували вимоги законодавства під час дії воєнного стану.

Правоохоронці нагадують, що комендантська година необхідна для забезпечення безпеки в регіоні, тому в цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, а дані правила стосуються усіх, без винятку.

Посилені заходи з метою запобігання вчиненню адміністративних та кримінальних правопорушень та контролю за роботою розважальних закладів у комендантську годину в області триватимуть і надалі.