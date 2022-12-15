САП та НАБУ повідомили про підозру у декларуванні недостовірних відомостей чинному народному депутату. Як виявилося, ідеться про нардепа з Тернополя Володимира Гевка. Сам депутат вже оприлюднив коментар з цього приводу.

Як ідеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 14 грудня 2022 року за дорученням керівника САП прокурор САП та детектив НАБУ повідомили про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).

Досудовим розслідуванням, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав квартиру у столиці, яка перебувала у нього в користуванні, а також неправильно зазначив суму наявних на його банківських рахунках грошових активів.

Загалом народний депутат не задекларував майна на загальну суму понад 3,7 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

“Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”, – наголошується у повідомленні.

За інформацією джерел видання Українська правда, ідеться про нардепа з Тернополя від “Слуги народу” Володимира Гевка.

Сам народний обранець оприлюднив свою позицію щодо підозри. Володимир Гевко зазначає, що квартира, яку він нібито не задекларував – орендована, і називає обвинувачення абсурдними. Тож має намір доводити свою правоту у Вищому антикорупційному суді.

“Я був в шоці, звідки взялись 3,7 млн гривень доходу, які я приховав від декларування. Як виявилось, жодного відношення до такої суми я не маю, просто дехто вирішив трактувати закон, так як їм зручно для покращення показників і створення видимості боротьби з корупцією, – написав депутат на своїй сторінці у Фейсбуці. – Я не вказав у декларації квартиру, яку орендую у Києві для виконання депутатських повноважень і використовую, коли приїжджаю на сесії ВР. Про наявність цієї квартири суспільству і так було відомо, оскільки Верховна Рада компенсує мені вартість її оренди і опубліковує на офіційному сайті звіти про компенсацію депутатам.

Чому не вказав, це вже інше питання, чи порахував, що використовую не для приватних інтересів, а винятково для виконання депутатських функцій, чи користуюся менше половини року, чи просто упустив, тут вже немає жодного значення. Основне, в цій історії, як визначили суму порушення.

Вони, не встановили скільки я сплачував за оренду і чи я міг дозволити собі утримувати цю квартиру з моїх доходів, а оцінили вартість квартири у суму 3,7 млн грн. і вирішили, що я маю відповідати за цю суму.

До цієї суми я не маю жодного відношення, такої вартості я не знав і не міг знати (більш того, навіть власник квартири не знав), і в декларації я б теж вказав, що вартість мені невідома.

Якщо простіше, відповідальність за орендоване майно, за яке сплачується оренда, прирівняли до того, що людина купила б квартиру за свої кошти і не задекларувала її! Це АБСУРД!!”.