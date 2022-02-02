Не від коронавірусу: на Тернопільщині почали щепити дітей від ще одного небезпечного захворювання

На Тернопільщині розпочинається перший етап з вакцинації дітей від поліомієліту. Щеплюватимуть малечу віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили одну чи більше необхідних за віком доз.

За два етапи медики планують щепити усіх дітей віком до шести років. Щеплення від поліомієліту внесені до переліку обов’язкових, – зазначила завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного центру контролю хвороб Марія Павельєва. Вакцинацію можна отримати безоплатно у сімейного лікаря або педіатра, якщо вони працюють у закладі, що має договір із Національною службою охорони здоров’я України.

“Для першого етапу кампанії буде використана інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) французького виробництва. Вона містить неживі віруси поліо усіх трьох типів. Вакцина ІПВ запобігає розвитку клінічних проявів інфекції у разі потрапляння поліовірусу до центральної нервової системи, таким чином захищаючи від паралічу. Вакцину вводять внутрішньом’язово у передню поверхню стегна або в дельтоподібний м’яз руки. Щеплення від поліомієліту внесені у перелік обов’язкових за ст. 12 ЗУ “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

Вакцинальна кампанія стала реакцією на зафіксоване поширення поліомієліту в Україні. Ще один випадок вірусу у дворічної дитини з Закарпаття був підтверджений минулого тижня. Симптоми хвороби у невакцинованого хлопчика з’явилися ще 13 грудня, а 24 грудня дитина мала ознаки ослаблення рухової активності м’язів ніг. Остаточну кваліфікацію для підтвердження діагнозу хлопчика проведе спеціальна комісія.