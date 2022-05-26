Жителі Тернопільщини почали масово отримувати фальшиві звернення нібито від військової адміністрації.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, це шахрайські схеми, спрямовані на викрадення коштів та створення панічних настроїв.

«Зараз йдуть звернення від імені військової адміністрації. Це шахраї. Ми по них працюємо. Просимо жителів області не вестися на них. Ми зафіксували такі звернення нібито від імені Тернопільської військової адміністрації, Одеської адміністрації. Будь-які звернення такого характеру фальшиві. Ми, якщо звертаємося до когось за допомогою, то звертаємося відкрито. І ту допомогу відкрито в себе реєструємо, ставимо на баланс», – зазначив на брифінгу Олександр Богомол.

Додамо, під час воєнного стану на Тернопільщині почастішали випадки шахрайств. Зокрема, шахраї розсилають повідомлення, де говорять про виплату грошової допомогу внутрішнім переселенцям. У повідомленні вказують на ресурс, на якому можна подати заявку на отримання допомоги. Громадянам пропонують ввести персональні дані та номер банківської картки для нібито зарахування грошей. Після цього шахраї привласнюють гроші з банківських карток.