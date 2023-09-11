Не тільки завод пінопласту: у вихідні на Тернопільщині горіла маршрутка

Минулих вихідних рятувальники Тернопільщини п’ять разів залучались до ліквідації пожеж.

9 вересня о 10:25 у м. Чортків на вул. Пітушевського виникла пожежа рейсового автобуса «ПАЗ» (міська маршрутка), що належить місцевому підприємству. Внаслідок пожежі знищено моторний відсік автобуса на площі 3 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано даний автобус.о 17:39 у с. Старий Збараж Збаразької ТГ Тернопільського району виникла пожежа сміття на відкритій території на площі 15 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.

О 20:47 у с. Супранівка Підволочиської ТГ Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено господарську будівлю площею 70 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 1 будівлю;

О 22:08 у м. Тернопіль на вул. Київська-Тарнавського виникла пожежа сміття на відкритій території на площі 1 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

10 вересня о 03:00 виникла пожежа в цеху по виробництву пінопласту на вул. Микулинецька у м. Тернопіль. Внаслідок пожежі знищено частину цеху на площі 9000 м кв. До ліквідації пожежі залучено 15 од. техніки та 50 чол. особового складу. Додатково до місця пожежі направлено пожежний тактичний робот з м. Рівне. О 14:56 пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.