“Наруга над державними символами” – за статтею 338 Кримінального кодексу України відповідатиме житель Лановеччини.

Порушника зафіксувала камера відеоспостереження і даним відео поділилися у соцмережах місцеві мешканці. Чоловік, проходячи повз державний символ, зірвав його, порвав і пішов далі.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники відділення поліції №2 м. Ланівці встановили особу невідомого і його місцеперебування. Це – житель міста, 1960 року народження. На момент злочину він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Коли до нього прийшли правоохоронці, то він зізнався у скоєному. Свій вчинок пояснив тим, що йому не сподобалося, що неподалік аптеки в Ланівцях висів обтріпаний прапор.

Виправити ситуацію вирішив самостійно і саме за це постане перед судом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.